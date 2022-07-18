Yeniden Refah Partisi Kayseri'de ilçe kongreleri heyecanı

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı yaklaşan il kongresi öncesinde ilçe kongrelerini tamamlıyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Geçtiğimiz hafta coşkulu şekilde gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi Hacılar kongresi sonrasında İncesu kongresi de tamamlandı. Dolu salonlarla ve büyük bir coşkuyla gerçekleşen kongrelerde verilen mesajlarda iktidara yürüyüş vurgusu vardı. Her iki kongrede de delegelerin tamamının oyunu alan adaylar güven tazeledi. Hacılar'da Kurtuluş Yıldırım, İncesu da ise Mehmet Aras yeniden başkan seçildi.

Kongrelerde konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin salonlardaki heyecan ve doluluktan memnun olduğunu, bunun seçimlerde çıkacak sonuca dair bir gösterge olduğunu belirtti. Yeniden Refah Partisi nin seçmendeki teveccühünün diğer siyasi partilerde endişe yarattığını söyleyen Narin, "Kayseri'de ve Türkiye genelinde alternatif arayış Yeniden Refah Partisi'nde son buluyor. Herhangi bir ittifaka bağlı olmayan partimizin sorunlara tarafsız ve gerçekçi yaklaşımı seçmende olumlu karşılanıyor. Güven vermeyen ittifak kutupları aynı zamanda çözümde üretemiyor. Bizler ise hem sorunun teşhisini koyuyor hem de tedavi yöntemini anlatıyoruz. Parlatmaya çalıştıkları cilalı ve paralı partiler seçim sonucu hüsrana uğrayacaktır. Geçmişi temiz geleceğe dair güven veren tek parti Yeniden Refah Partisi'dir. Bizler hiç kimsenin maşası da olmayacağız, baston değneği de. 24 Temmuz Pazar günü Genel Başkanımız Dr Fatih Erbakan katılımı ile Erciyes Kültür Merkezi nde yapacağımız il kongremizde herkes görecek ki Yeniden Refah Partisi seçimlerin en büyük sürpriz partisidir" dedi.