Yeniden Refah Partisi kampa girdi

Yeniden Refah Partisi Ankara Kızılcahamam'da üç günlük kampa girdi.ANKARA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin de kamp için Kızılcahamam da bulunuyor. Başkan Narin bu vesile ile Genel Başkan Dr Fatih Erbakan ve Genel Başkan yardımcıları ile görüşecek.

İttifakların ve seçim sürecinin görüşüleceği düşünülen kamp sonrası alınacak kararlar seçimlerde büyük önem arz edecek. Üye sayıları anlamında Türkiye'nin en hızlı büyüyen partileri arasında yer alan Yeniden Refah Partisi, Yargıtay'ın son açıkladığı üye sayılarında da AK Parti'den sonra en çok üye kaydeden parti olmuştu.