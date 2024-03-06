Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu vatandaşla tartıştı

Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması için gittiği bir kahvehanede yerel basına karşı sarf ettiği cümleler sonrasında "Kim o gazeteciler açıkla da bilelim" ifadelerini kullanan vatandaşla tartıştı.Sefer Demir - haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu’nun seçim çalışmaları sırasında ziyaret ettiği kahvehanede vatandaşla buluştu.

Davut Güloğlu'nun yerel gazeteciler tarafından tehdit edildiğini söylemesinin ardından bir vatandaşın Güloğlu'na kimlerden bahsettiğini sorması üzerine ortam gerildi.

Vatandaşın bu sözüne sert tepki gösteren Güloğlu “Seni tuttular mı buraya geldin” şeklinde karşılık verdi.

Gerginlik sırasında elindeki mikrofonu masaya fırlatan Güloğlu vatandaşla tartışmayı sürdürürken ortam kahvehanede bulunanar tarafından sakinleştirildi.

Tartışma anı kameraya yansırken Davut Güloğlu sosyal medyada da tepki topladı.