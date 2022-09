Yeniden Refah Melikgazi STK'larla buluşuyor

Yeniden Refah Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Orhan Adıgüzel, sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Milli birlik ve beraberliğin Kayseri de her kesime hitap edeceğini ,tüm yaraların sıkıntıların ancak Yeniden Refah hükümeti ile son bulacağını belirten Melikgazi İlçe Başkanı Orhan Adıgüzel beraberindeki birim başkanları ile birlikte Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Sami Doğan, Metal-Sen Başkanı Ali Gökkaya ,Yozgatlılar Derneği Federasyon Başkanı Deniz Çağan ve Eğitim Bir-Sen 1 no'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan'ı ziyaret etti. Heyet ziyarette dernek ve kuruluşların işleyişi hakkında bilgiler edinerek talep ve temennileri dinledi. Başkan Adıgüzel, Melikgazili vatandaşların her kesimine, ilçenin her köşe ve bucağına önümüzdeki günlerde hiç durmadan ulaşacaklarını dile getirdi.