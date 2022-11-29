Yeniden Refah Kayseri'den divan toplantısı

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı Kasım ayı il divan toplantısını gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

MKYK üyesi Kayseri İl Sorumlusu Selçuk Geyveli ve MKYK üyesi Selamet Derneği Genel Başkanı Harun Yavuz Yılmaz 'ın da katılımı ile gerçekleştirilen il divan toplantısında diğer siyasi partilerden istifa ederek Yeniden Refah Partisi ne katılan bazı isimlere rozetleri takıldı.

Büyük Kongre dönüşü yaşanan kazada yaralanan ve tedavi süreçleri devam eden teşkilat mensupları salonda yerlerini alırken , hastanede tedavi görenler içinse Allah tan şifa dualarında bulunuldu. Teşkilat çalışmalarının ve ilçelerin çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda seçim döneminde atılması gereken adımların planlanması yapıldı