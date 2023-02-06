Yeniden Refah Kayseri'den 'deprem' mesajı

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem için mesaj yayımladı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık’da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 7.4 şiddetindeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Daha fazla can kaybı olmaması için Allah’a dua ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak tüm illerde olduğu gibi Kayseri İl Başkanlığı olarak da kriz masası oluşturduk. Deprem bölgesine fayda sağlayacak tüm çalışmaları yapmak için gayret gösteriyoruz. Gerekli yardım malzemelerinin temini , kan ihtiyacı gibi durumlar için çağrılarda bulunuyor, bunların organizasyonunu sağlıyoruz. Afad ve valiliğimiz olmak üzere gerekli merciler ile İl Başkanımız Önder Narin sürekli irtibat halindedir. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı teşkilatları olarak her türlü yardıma hazır olduğumuzu bildiririz" denildi.