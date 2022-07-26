Yeniden Refah Kayseri'de Narin'e güvenoyu

Yeniden Refah Partisi Kayseri 2. Olağan Kongresi sonrası yeniden başkan seçilen Önder Narin teşekkür mesajı yayımladı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak ikincisini gerçekleştirdikleri kongrede oylarıyla destek veren tüm delegelere , il yönetim kurulu üyelerine, ilçe başkanlarına, gençlik kollarına, hanım kollarına ve teşkilatın tüm kademelerinde görev alan dava arkadaşlarına teşekkür eden Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, "Birçok siyasi partinin böyle büyük bir salonda kongre yapmayı göze alamadığı, bazı siyasi partilerin kalabalık görüntü vermek adına alan daralttığı bu dönemde böyle bir kongreyi kendi kısıtlı imkanlarımız ile gerçekleştirdiğimiz için mutluyum. Siyaset yapma konusunda da adaletsizliklerle karşılaşıyoruz. Demokratik olmayan uygulamalarla karşılaşabiliyor , adaletin ve imkanların güçlüden yana olduğuna tanıklık ediyoruz. Her ne şart olursa olsun mücadelemizi sürdüreceğiz asla pes etmeyeceğiz. Refahlı günler yakındır inşallah" dedi.

Narin sözlerini şöyle tamamladı: "İkinci kırk yılın milli görüş lideri Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr Fatih Erbakan başkanımıza bizleri bu görevlere layık gördüğü için , hiçbir zaman desteğini esirgemediği için , en acı ve en mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığı için, bu millete umut olduğu için, bu davaya liderlik ettiği için sonsuz teşekkürkerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Genel merkezimiz den kongremize katılım sağlayan başta Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Altınöz olmak üzere tüm Başkanlarımıza , bizlere katılımları ile destek veren diğer il başkanlarımıza teşekkürü borç biliyorum."