Yeniden Refah için tasarruf çağrısı

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin'den kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere bütün topluma tasarruf çağrısı geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, enerji kaynaklarının kullanımı esas olmak üzere devletin bütün kurumlarının öncülüğünde topyekün israftan kaçış ve tasarruf yapılması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği ülkelerinde her gün açıklanan tasarruf tedbirlerini takip ettiklerini aktaran Narin, "Savaşın doğurduğu sonuçlar nedeniyle enerji krizi ile karşı karşıya kalan devletler karşılaşabilecekleri sorunlar ile ilgili ön almaya çalışıyorlar. Bu önlemler arasında bir çoğumuza garip dahi gelebilecek tedbirler yaşayacakları sorunların ne derece kritik olabileceğinin farkında olduklarını gösteriyor. İsrafta bonkör olan dünya toplumu hiç bitmeyecek gibi davrandığı enerji kaynaklarının ne kadar değerli olduğunu belki biraz anlamaya başladı. Sebeplerine karşı farklı değerlendirmelerde bulunabileceğimiz enerji arzı krizine karşı dünya devletleri tedbirler alırken hükümetimizin ve belediyelerimizin hiçbir sıkıntı yokmuş gibi hareket etmesi konunun ciddiyetinin farkında olmadıkları yada bize birşey olmaz düşüncesinin hakim olduğu kanaatini bizde doğuruyor. Seçim sürecine girdiğimiz dönemde savurganlığın zirve yapma ihtimaline de karşı Kayseri belediyelerimizin tüm ülkeye örnek olabilecek tasarruf kararları alarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarına bu konuda liderlik etmesini temenni ediyorum. Alınacak kararlar ve takınılacak tutumlar topluma da örnek olacak" dedi.