Yeni yağışlı hava geliyor... Türkiye geneli 1 hafta etkili olacak

Türkiye 28 Eylül Perşembe gününden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin tahmini raporlar yayımlandı.

Meteorolojik tahminlere göre Marmara'nın batısındaki yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olma ihtimali söz konusu.

Yarından itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girmesi beklenirken, vatandaşlar yağışlara karşı uyarıldı.



Rapora göre, "Yarın batı bölgelerden başlayacak olan yağışlar genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde, öğleden sonraları daha kuvvetli olma ihtimali var. Örneğin; yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul'un batısı, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Ayrıca hafta sonu kuzey kesimlerden gelecek yeni bir yağışlı sistemle beraber yağışların tüm yurda yayılmasını bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yağışlarla birlikte mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Yarından itibaren hafta sonuna kadar meteorolojik hava tahminleri şöyle: