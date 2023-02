Yeni uydu görüntüleri yıkımı gözler önüne serdi

Yeni uydu fotoğrafları, depremin oluşturduğu yıkımı gözler önüne serdi.İSTANBUL (İGFA) - Felaket zamanlarında en doğru verileri ve analitiği sağlayarak daha büyük jeo-uzamsal topluluğu destekleyen Maxar, yıkımın uydu görüntülerini yayımladı.

Maxar firmasınca yayımlanan fotoğraflara göre, Gaziantep Islahiye ve Nurdağı'nın depremden önce ve dün çekilen fotoğraflar, sarsıntının binalara verdiği hasarı açıkça gösterdi.

We will be activating our Open Data Program (https://t.co/KG4Ln7Gvck) for the powerful #earthquakes in #Turkey and #Syria. Please stay tuned for that notification. Seen here is another before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) view of #Islahiye, Turkey and the destruction. pic.twitter.com/jd8KakGRgb — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

ISLAHİYE - DEPREM ÖNCESİ VE DEPREM SONRASI GÖRÜNTÜLERİ

NURDAĞI - DEPREM ÖNCESİ VE DEPREM SONRASI GÖRÜNTÜLERİ