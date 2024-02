Yeni Saha Tesisleri hizmete açıldı

Sivas Belediyesi tarafından inşa edilen yeni saha tesisleri ve idari binalar hizmete açıldı.SİVAS (İGFA) - Zamanla şehir içinde kalan hizmet birimlerini tek bir alanda toplayarak koordinasyonunu artırmak, iş verimini yükseltmek ve personel için daha fonksiyonel bir çalışma ortamı sağlamak adına inşa edilen tesisler, düzenlenen törenle kullanıma sunuldu.

Açılış törenine; Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından söz alan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimize hizmet etmek, şehrimizi kalkındırmak ve hemşehrilerimizin yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir haline getirmek adına birçok projeye imza attık. Ulaşımdan park bahçelere, altyapıdan üst yapıya, sosyal belediyecilikten kültürel belediyeciliğe kadar şehrin her noktasına, her mahallesine, her sokağına dokunmanın gayreti içerisinde olduk. Beş yılı tamamlayıp geriye dönüp baktığımızda milletimize ne söz verdiysek o sözü yerine getirmenin, sadece millete hizmet etmek, şehrimizi kalkındırmak, şehrin geleceğini planlamak adına eser üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

“Sivas'ı daha nasıl güzelleştiririz.” adına çalıştıklarını dile getiren Bilgin, “Şehirde gördüğümüz tüm güzellikleri sadece bir kişi yapmadı. Bir kısmı burada olan mesai arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden, hizmet ve eser kazandırmanın gayreti içerisinde olduk. Yaklaşık 2500 kişilik Sivas Belediyesi ailesi ile birlikte pandemi dönemi ve deprem döneminde deprem bölgesi dâhil olmak üzere bu şehri büyütecek, bu şehre hizmet ve katkı sağlayacak eserleri planlamanın gayreti içeresinde olduk. Günün sonunda geldiğimizde geride bize kalan aldığımız hayır dualar oldu, kazandırdığımız hizmetler ve eserler oldu. Arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün burada açılışını yaptığımız saha tesisleri de yaklaşık 80 bin metrekarelik alanda bulunuyor. İştirakimiz olan Özbelsan A.Ş. tarafından inşa edilen muhteşem bir tesis oldu. Burayı planlarken aslında şehrin geleceğini de düşünerek İl Özel İdaresi’nin yolun karşı tarafına yaptığı Makine İkmal Tesisleri ile birlikte bir bütünlük arz etmesi adına hayata geçirdik. Bizim diğer saha tesislerimiz de burada olduğundan Sivas'ın hem kırsalına hem de merkezine hizmet edecek tesislerinin bulunduğu bir alan olarak planladık. İçerisinde 5 adet depo binası, 4 adet idari hizmet binası ile iç yolları, çevre düzenlemesi ile birlikte toplam kapalı alanı 17.400 metrekaredir. İhalenin bugünkü güncel bedeli KDV hariç 266 milyon TL'dir. İyi ki o zaman ihaleye çıkıp, iyi ki yapmışız diyoruz. Plan Proje Müdürlüğü, SİBESKİ Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün inşallah bir kısmı taşındı. Diğer müdürlüklerimizin de taşınma işlemleri başladı. Yine bu müdürlüklerimize ait idari binalarla birlikte mesai arkadaşlarımızın güzel bir ortamda, belediyemize ve personelimize yakışır hizmet binalarını kazandırmış oluyoruz. Belediyenin hizmet alanları dağınıktı. İnşallah önümüzdeki süreçte yapacağımız gerek belediye merkez hizmet binası gerekse diğer birimleri toplayacağımız alanlarla birlikte 4 ana kampüste belediye hizmet alanlarını toplamış olacağız. Biz milletimize 5 yıl önce ne söz verdiysek o sözleri yerine getirmedin gönül rahatlığıyla milletimizin huzurundayız. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren de tüm ekibimizle birlikte milletimizin hayır duası ve desteğiyle Sivas'ımızı Türkiye Yüzyılı’na yakışır, parlayan bir şehir yapmak adına hız kesmeden eser ve hizmet siyasetine devam edeceğiz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz tesislerimizin başta mesai arkadaşlarımız olmak üzere şehrimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk ise “Bu tesisimizin Sivas’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediyecilik hizmetleri, bir insanın doğuşundan ölümüne kadar her gün yaşadığı, her dakika hissettiği hizmetlerden. Bugün burada açılışını yaptığımız tesis de aslında günlük kullandığımız yoldan kaldırma ve temizlik hizmetlerine kadar birçok hizmetin ana kumanda merkezi kontrol merkezi olacak. Bu hizmetlerin planlandığı bir merkez, gördük ki çok güzel tesisler yapılmış, büyük bir emek var burada. Yıllar boyunca Sivas Belediyesi'nin ihtiyacına hizmet verecek güzellikte tesisler olmuş. Tasarımıyla, kullanılan malzeme ile işçiliği ile hakikaten yıllar boyunca hizmet edecek bir tesis haline gelmiş. Ben bu tesiste emeği geçen başta Belediye Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, şube müdürlerimize ve tüm belediye çalışanlarımız ile Özbelsan'ın Genel Müdürü ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kesilen kurdele ile tesislerin açılışı gerçekleştirildi.