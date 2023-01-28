Yeni Mehmet Ali Paşa Camii'ne yeni meydan

Kocaeli'nde Yeni Mehmet Ali Paşa Camii’ne altında otopark ve abdesthanelerin bulunacağı yeni bir meydan inşa ediliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapımı devam eden İzmit Mehmet Ali Paşa Merkez Camii’nin önündeki alana yeni bir meydan inşa ediyor. Yeni meydanın altında 34 araçlık da otopark yer alacak.

MEYDANIN ALTINA OTOPARK VE ABDESTHANE

Proje kapsamında 3 bin 410 metrekarelik alan üzerinde bulunan Mehmet Ali Paşa Merkez Caminin önündeki 2 bin metrekarelik alana meydan inşa ediliyor. Meydanın altında bin 600 metrekarelik alanda 34 araçlık otopark, bay bayan abdesthaneler ve diğer teknik hacimlerin inşası yapılacak. Çevre düzenlemesi kapsamında merdiven, rampalar ve meydanın üst kısmına yeşil alan çalışmaları da gerçekleştirilecek. Ayrıca caminin iç kısımda nakış ve altın varak işlemeyle mermer imalatları yapılıyor.

HAFRİYAT KAZISI YAPILIYOR

Çalışmalar çerçevesinde caminin avlusunda şu an Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri hafriyat kazası yapıyor. Mimarisi ile beğeni kazanan Yeni Mehmet Ali Paşa Merkez Camii, Büyükşehir’in yaptığı inşa edeceği yeni meydanı ile daha güzel bir çevreye kavuşacak. Proje şimdiden vatandaşlardan takdir topluyor.