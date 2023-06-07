Yeni Kabine üyeleri yemin etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.ANKARA (İGFA) - TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı. Yeni kabine üyelerinin isimleri ve görevleri okundu.
"Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve sayın bakanlara görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyen Bahçeli, daha sonra yeni kabine üyelerini yemin etmeleri için Genel Kurul Salonu'na davet etti.
İlk önce bir önceki kabine üyelerinden olan yeni dönemin milletvekilleri yemin ettikten sonra yeni dönemin bakanları yemin ederek resmi olarak görevlerine başlamış oldular.
https://twitter.com/TBMMGenelKurulu/status/1666418270751080449
Yemin sonrasında Bahçeli, birleşime 20 dakika ara verdi.
Genel Kurul yeni meclis başkanını belirlemek için toplantıya devam edecek.
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