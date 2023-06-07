Yeni İstanbul Valisi Gaziantep'te veda turlarında

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Valiliği’ne atanan Gaziantep Valisi Davut Gül’ü ağırladı.GAZİANTEP (İGFA) - Yeni görevlendirme ile beraber Gaziantep’te veda ziyaretlerine başlayan yeni İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Vali Gül, yaklaşık 5 yıl boyunca Gazi şehir için başta eğitim ve spor alanında olmak üzere beraber çalışmalar yürüten Başka Fatma Şahin’e yaptığı veda ziyaretinde ortak çalışmanın İstanbul’da da sürmeye devam edeceği, iki şehir arasında iletişim ve bağın devam edeceği vurgulandı.

ŞAHİN: VALİMİZİN İSTANBUL’DA DA TECRÜBESİYLE ÇOK ŞEY YAPACAĞINA İNANIYORUZ

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hüzün ve sevincin aynı anda yaşandığını belirterek, "Davut Gül İstanbul’a yakıştı, İstanbul kazandı. İstanbul’da da tecrübesiyle çok şey yapacağına inanıyoruz" dedi.

Yeni İstanbul Valisi Davut Gül ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Gaziantep’in adeta bir okul olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:

“Bu şehirde çok şey öğrendik. Bunun en önemlisi de Fatma Başkanın dediği gibi Gaziantep Modeli, bir araya gelme modeli. Bundan herkes kazandı. Bu beş yıl içinde Gaziantep en büyük afetleriyle karşılaştı. Depremde ve pandemide ortak çalışıldı, en çabuk normalleşen, hayatın en çabuk normale döndüğü şehir Gaziantep. İnanıyorum ki Gaziantep Modeli ileriki yıllarda daha da gelişecek. Fatma Şahin ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi her imkanını Gazianteplilerin ve bu milletin yüzünün gülmesi için seferber etti. Personelleri makinaları 24 saat çalıştı. Bu çalışma bir bakıma da devletin yüzünün ak olmasını sağlıyor.”