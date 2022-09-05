Yeni İpekyolu'nda kesintisiz taşımacılık başlayacak

91. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen 8. İzmir İş Günleri’nde, Asya’yı Avrupa’ya kesintisiz şekilde bağlayacak Kuşak ve Yol Projesi ve Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki avantajları değerlendirildi.İZMİR (İGFA) - Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Altyapı Politikası Daire Başkanı Kenan Memişov, Çin’i Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak Yeni İpekyolu’nun en önemli bağlantı noktası olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın birkaç yıl içinde hizmete gireceğini açıkladı.

91. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 8. İzmir İş Günleri’nde, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ev sahipliğinde, “Denizden Tarım Ticaretinde Güncel Trendler ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Etkileri” ile “Hazar Denizi’nin Lojistik Şartları-İmkanları” konularının ele alındığı çevrim içi toplantı düzenlendi.

Oturum başkanlığını İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’ün üstlendiği toplantıya Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Okan Tuna ile Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Ekonomi Politikası Genel Müdürlüğü Altyapı Politikası Daire Başkanı Kenan Memişov katıldı.

PROJE HIZLA İLERLİYOR

Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan’ın işbirliği ile 2017’de başlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nda şu an konteyner taşımacılığı yapıldığını belirten Memişov, çok yakında bu hattın tüm performansıyla işlemeye başlayacağını açıkladı. Memişov, “Proje çok hızlı ilerliyor. Önümüzdeki bir iki yıl içinde tamamlanacaktır. Böylece bu hattan geçen konteyner miktarı çok daha artacaktır. Gemilere Avrupa ve Türkiye’den yüklenen konteyner, Orta Asya ve Çin’e taşınacaktır” açıklamasını yaptı.

Türkiye, Azerbaycan ve diğer Orta Asya Devletleri’nin Yeni İpekyolu’nun Orta Koridoru’nda yer aldığını dile getiren Memişov, koridorda yer alan ülkelerin gümrük prosedürlerini aynılaştırma, iyileştirme ve sadeleştirme çalışmasının da Türk Devletleri Teşkilatı Fonu desteğiyle devam ettiğini söyledi. Memişov, “Çalışmalar tamamlandığında, bir kargo çok kısa sürede Çin ve Orta Asya’dan Azerbaycan’a gelip, Türkiye’ye gidebilecek. Bu işlem tek bir gümrük beyannamesi ile olacak. Ben çok ümitliyim. Türkiye ve Orta Asya ülkeleri de bu konuda çok istekliler” dedi.

YENİ TEDARİK ZİNCİRİ TÜRKİYE’YE FIRSAT

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Okan Tuna, Türkiye’nin lojistik ve üretimde köprü ülke olduğunu ifade etti. Globalleşme ile ortaya çıkan verimliliğe, düşük maliyetli üretim ve sevkiyata dayalı tedarik zincirinin 2030 yılından itibaren tamamen değişeceğini belirten Tuna, “Dünya ilk defa 9 trilyon dolarlık stok tutmaya başladı. İşletmeler artık daha yakın bölgelerde üretim yapmayı tercih ediyor. Tedarik zincirleri içeriye veya daha yakın bölgelere dönecek. Türkiye, dünyadaki yeni kurguda ön plana çıkıyor. Fırsatı kaçırmadık. Bu yeni kurgudan faydalanacağız” dedi.