Yeni haftada Marmara'nın batısına 'sarı' uyarı

Yeni haftayla birlikte yurt geneli yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışlar özellikle batı kesimlerde sağanak şeklinde olacak.ANKARA (İGFA) - Kasım ayından beri sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yurt genelinde sıcaklıklar 3-4 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji yarın Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı yaparken, Ege Denizi'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edildi.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.