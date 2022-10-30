Yeni haftada hava nasıl olacak? Toz taşınımı uyarısı!

Yeni haftada da sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurdun büyük bölümü parçalı ve az bulutlu olacak. Meteoroloji, yarın için 9 ilde sarı kodlu toz taşınımı uyarısı yaptı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava tahminlerini paylaştı.

Yeni haftada yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık, mevsim normalleri civarında seyredecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel yağışlar görülecek.

31 Ekim- 6 Kasım tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Yeni haftada yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli yağışlar olabileceği öngörülüyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel yağışlar görülecek. Yağışların özellikle Doğu Karadeniz'in doğusunda hafta boyunca aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur beklentisi var.

TOZ TAŞINIMI UYARISI!

Bu arada Meteoroloji açıklamasına göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

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