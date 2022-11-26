Yeni evli çift kaza geçirdi
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Sedat CEYLAN (BİLECİK İGFA)
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Köyünden Pazaryeri ilçesine sehir halindeki Çağatay. S idaresindeki 26 AEZ 062 plakalı otomobil Küçükelmalı köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın yaşandığı bölgeye 112 Acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kazada aynı araçta bulunan sürücünün eşi Ceyda.S (22) yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı Ceyda. S. 112 Acil Servis Ekipleriyle Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırılırken, Çağatay ve Ceyda çifti 15 gün önce dünya evine girmişti.
Jandarma ekiplerinin Kazanın yaşandığı bölgede incelemesi sürüyor.
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