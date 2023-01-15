'Yeni Evim' başvuruları başlıyor... İşte 15 soru, 15 cevapla kampanyanın merak edilenleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca geliştirilen orta gelirlilere yönelik konut kampanyası “Yeni Evim” 16 Ocak’tan itibaren devreye giriyor. İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanırken, bu kampanyada kura çekilmeyecek.ANKARA (İGFA) - Orta gelirliye konut projesine başvurular 16 Ocak Pazartesi günü itibariyle başlıyor.

Orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"na ilişkin merak edilen 15 sorunun yanıtı paylaşıldı.

İşte 15 Soru 15 Cevapla “Yeni Evim” kampanyasının merak edilenleri...

Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak? Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.

Peşinat ödenecek mi? Konut bedelinin yüzde 10’u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

Kampanyaya ikinci el evler dâhil olacak mı? Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.

Ödeme planı nasıl olacak? 0.69’dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

Projede yaş sınırı olacak mı? 18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

İstanbul’da oturan Ankara’dan ev alabilecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla’da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu? Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.

Evler satılabilecek mi? Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.

Daha önce evalıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir mi? Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.

Proje ne zaman başlayacak? 16 Ocak itibariyle projeye başvurular alınacak.

Başvurular nasıl olacak? Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

Başvuru ücreti olacak mı? Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

Yapımı devam eden konut kampanya kapsamına dâhil mi?

81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dâhil olacak.

TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı? 16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş kampanyadan faydalanabilecek mi? Hisseli tapusu olan, kooperatif ortaklığı bulunan, bağış yoluyla ya da ivazsız herhangi bir yöntemle tapusu olan vatandaşlarımız kampanyadan faydalanamayacak. Ancak kırsal kesimde konutu bulunan veya devre mülk sahibi olan vatandaşlarımız kampanyaya başvurabilecek.