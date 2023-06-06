Yeni dönemin ilk Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alınacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönem kabinesi bugün toplanacak.
Toplantıda önemli başlıklar masada olacak.
TRT Haber'in aktardığı habere göre, enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi, deprem konutlarının en kısa sürede bitirilmesi, 1 milyon Suriyeli'nin geri dönüşü ve terörle mücadele Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısında görüşülecek.
Türkiye'nin yol haritasını da belirleyecek yeni kabinenin yeni dönemde enflasyon ile mücadeleye öncelik verilmesi beklenirken, ekonominin yanı sıra terörle mücadele ve dış politikadaki son durum da konuşulacağı kaydedildi.
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