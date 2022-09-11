Yeni dönemin ilk ders zili yarın çalacak

19 milyon öğrenci ile bir milyonu aşkın öğretmen yarın ders başı yapacak.ANKARA (İGFA) - 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yarın başlıyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ders zili çalacak.

Tüm okullar yeni eğitim dönemine hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullara ihtiyaçlarını karşılamaları için 3 milyar 100 milyon liralık bütçe gönderdi.

Yeni eğitim öğretim yılında sınıflarda maske takma zorunluluğu olmayacağı bildirildi.

Bakanlığın açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak.

İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak.

23 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili 3 Şubat'ta sona erecek.

Okullar yeni dönemde yaz tatiline ise 16 Haziran'da girecek.