Son Dakika

Yeni bir Sakarya için yoğun mesai

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık’ı ağırladı Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Alemdar, Sakarya için hep birlikte çalışarak güzel hizmetleri hayata geçireceklerini kaydetti

GÜNDEM 09.04.2024, 14:46
Yeni bir Sakarya için yoğun mesai

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık’ı ağırladı. Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Alemdar, Sakarya için hep birlikte çalışarak güzel hizmetleri hayata geçireceklerini kaydetti.SAKARYA (İGFA) - Önceliklerinin Sakarya ve bu şehirde yaşayan vatandaşlar olduğunu ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, nazik ziyaretleri için Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık’a teşekkür etti. Alemdar, “Hemşehrilerimiz bize güvendi, destekleriyle Büyükşehir Belediye Başkanlığını emanet etti. Allah’a hamdolsun şimdi 5 yıl boyunca şehrimiz için çalışacağız. Genel Başkan Yardımcımızla, milletvekillerimizle şehrimizi geleceğe hazırlayacağız. Çok çalışacağız, her anımızda şehrimizi düşünerek yeni bir Sakarya için yolculuğumuzu sürdüreceğiz” dedi.

Hep birlikte güzel işlere imza atacağız

Sakarya’nın tamamında birlik ve beraberlik içerisinde güzel hizmetler yapmak için kararlı olduklarını aktaran Alemdar, “Şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın memnuniyetini kazanacak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Daha çok eser ve yatırım, daha çok yeşil alan, daha çok kültür ve sanat alanları, daha çok spor tesisleri, sosyal destekler ve daha niceleriyle şehrimiz için hazırız. Hizmet için buradayız. Sakarya ortak paydasında inşallah birlikte güzel çalışmalara imza atacağız” diye konuşu.

Yavuz’dan hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Sakarya’ya gelir gelmez ilk ziyaretini Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a yaptığını kaydederek, “Saat 23.00 olmasına rağmen Sayın Başkanımızı büyük bir motivasyonla işin başında bulduk. Kendisine başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Birlik ve beraberlik içinde şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 84
2. Fenerbahçe 31 82
3. Trabzonspor 31 52
4. Beşiktaş 31 49
5. Kasımpasa 31 46
6. Rizespor 31 45
7. Başakşehir 31 42
8. Antalyaspor 31 42
9. Alanyaspor 31 42
10. Sivasspor 31 41
11. A.Demirspor 31 39
12. Samsunspor 31 37
13. Kayserispor 31 36
14. Ankaragücü 31 34
15. Hatayspor 31 33
16. Konyaspor 31 33
17. Gaziantep FK 31 31
18. Karagümrük 31 30
19. Pendikspor 31 30
20. İstanbulspor 31 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 28 64
2. Göztepe 28 56
3. Ahlatçı Çorum FK 28 48
4. Kocaelispor 28 48
5. Bodrumspor 28 47
6. Sakaryaspor 28 47
7. Bandırmaspor 28 44
8. Gençlerbirliği 28 43
9. Boluspor 28 43
10. Erzurumspor 28 40
11. Ümraniye 28 34
12. Keçiörengücü 28 32
13. Manisa FK 28 31
14. Şanlıurfaspor 28 30
15. Adanaspor 28 30
16. Tuzlaspor 28 28
17. Altay 28 15
18. Giresunspor 28 7
Takımlar O P
1. Liverpool 30 70
2. Arsenal 30 68
3. M.City 30 67
4. Aston Villa 31 59
5. Tottenham 30 57
6. M. United 30 49
7. West Ham United 31 45
8. Newcastle 30 44
9. Brighton 30 43
10. Wolves 30 42
11. Chelsea 29 41
12. Bournemouth 30 41
13. Fulham 31 39
14. Crystal Palace 30 30
15. Brentford 31 28
16. Everton 30 26
17. Nottingham Forest 31 25
18. Luton Town 31 22
19. Burnley 31 19
20. Sheffield United 30 15
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 75
2. Barcelona 30 67
3. Girona 30 65
4. Atletico Madrid 30 58
5. Athletic Bilbao 30 56
6. Real Sociedad 30 49
7. Real Betis 30 42
8. Valencia 30 42
9. Osasuna 30 39
10. Villarreal 30 38
11. Getafe 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 30 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 30 31
16. Rayo Vallecano 30 30
17. Celta Vigo 30 28
18. Cadiz 30 25
19. Granada 30 15
20. Almeria 30 13