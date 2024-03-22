Yemek Sepeti'ne rekabet soruşturması
Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldıİSTANBUL (İGFA) -Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ'nin çevrim içi yemek siparişi-servisi platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen önaraştırması nı karara bağladı.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan kurul açıklamasında, "Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 07.03.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 24-12/211-M sayı ile karar vermiştir" denildi.
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