Yelda Başaran'dan nazar boncuğu

Ekranların sempatik sunucusu Uzman Psikolog ve yeme bozuklukları danışmanı Yelda Başaran, “Oturduğunuz Yerde Zayıflamak İster misiniz?” isimli kitabının tanıtım çalışmalarına başladı.İSTANBUL (İGFA) - Kısa sürede ilgi gören uzman psikolog Yelda Başaran’ın kitabı ünlü sanatçı Seda Sayan'ın da dikkatini çekti ve programında ağırladı.

Çağlar Ökten ile yeni bir evlilik yapan Seda Sayan konuğu Yelda Başarandan evlilik hediyesini aldı. Programa elinde kendi yaptığı üzerine ünlü sanatçı ve eşinin resmini koyduğu nazar boncuğu ile gelen ünlü sunucu ve uzman psikolog Yelda Başaran “Ben nazara inanırım evliliğine nazar değmesin bir ömür mutlu yaşayın” dileğiyle Seda Sayan’a hediyesini verdi.

“Oturduğunuz Yerde Zayıflamak İster misiniz?” isimli kitabındaki zayıflama tekniklerini uygulayan Yelda Başaran, elinde mezurasıyla geldiği programda hem Seda Sayan hem de eşi Çağlar Ökten’i çok fit buldu. İlk kitabını Artemis Yayınları etiketiyle çıkaran Yelda Başaran, vücudu güzelleştiren zihindir iddiasını da yineledi.