Yedigöller'e koi balığı bırakıldı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı içerisindeki göllere 30 adet Koi Balığı bıraktı.KÜTAHYA (İGFA) - Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanan Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı için son dokunuşlar yapılırken bir taraftan da hem görsellik oluşturması hem de dip çamuru ve yosunları yiyerek göletlerin temizlenmesi sağlayan Koi Balıkları, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından Yedigöller’e bırakıldı.

Balıkların Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı’ndaki biyolojik larva mücadelesine katkı sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, balıkların göletin doğal habitatına da uyum sağlayacağını ifade etti.