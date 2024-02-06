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YDKBD Bursa Şubesi Başkanı İnhanlı’dan 6 Şubat mesajı

GÜNDEM 06.02.2024, 12:00
YDKBD Bursa Şubesi Başkanı İnhanlı’dan 6 Şubat mesajı

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Bursa Şubesi Başkanı Esra İnhanlı, Asrın Felaketi diye adlandırılan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin birinci yıl dönümünde bir basın açıklaması yaptı. İnhanlı, “ülkemizde ortalama her 1,5 yılda bir şiddetli ve yıkıcı depremler meydana geliyor. Bu gerçek değişmeyecektir. Değişmesi gereken bizlerin zihniyeti ve tavırlarıdır” dedi.BURSA (İGFA) - Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Bursa Şubesi Başkanı Esra İnhanlı, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin yıl dönümüzde bir basın açıklaması yaptı.

“Resmi kayıtlara göre 50 binden fazla insanımızı yitirdiğimiz, yaklaşık 40 bin binanın yıkıldığı, 200 binden fazla binanın ise ağır hasar aldığı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubat 2023 Depremlerinin üzerinden bir yıl geçti” diyen İnhanlı, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Depremlerin üzerinden geçen bir yılda yüreğimizdeki sızı ne dindi ne eksildi. Yürek yangımız ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

Bu depremler, şiddeti ve büyüklüğü ile etki alanı bakımından ciddi travmalara sebebiyet vermiştir.

Bu denli büyük bir afetin ardından yapılması gereken hiç kuşku yok ki güvenli ve sağlıklı yapılaşmanın hızla artmasıdır. Bu yapıların ülkemizin dört bir yanında bilimin ışığında, meslek odalarının aktif rol aldığı ve önerilerinin hayata geçirildiği bir şekilde yapılmasını arzu etmekteyiz. Sıklıkla dile getirdiğimiz üzere ülkemiz önemli fay hatlarının üzerindedir ve ülkemizde ortalama her 1,5 yılda bir şiddetli ve yıkıcı depremler meydana geliyor. Bu gerçek değişmeyecektir. Değişmesi gereken bizlerin zihniyeti ve tavırlarıdır.

Deprem, ülkemizin tek değişmeyen ve en gerçek gündemi. Bu gündemi hep unutuyor, kenara atıyoruz, ‘bir daha böyle acılar yaşamayalım’ diyor ve unutuyoruz. Unutmamalıyız. Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizin en büyük depremlerinden ve hatta dünyadaki sayılı büyüklükteki ve yıkıcılıktaki depremler arasında ne yazık ki yer alıyor. Ülkemizin pek çok ilinde en hafif depremde bile yıkılabilecek yapıların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yapı stokumuzun fecaat olduğu illerde ivedilikle dönüşümün başlatılması gerekiyor. Bursa, bu illerden bir tanesi. İstanbul’un adını anarken bile yaşadığımız korku tarifsiz.

İhmalleri olanların er ya da geç hesap vermesini temenni ediyoruz demiştik. Geçen sürede hesap verenler olmadı değil ama sorumluların, binlerce canın yitip gitmesine sebep olanların pek çoğu, yaptıkları güvensiz ve kuralsız konutların altlarında canlarını kaybetmediyse, hala dışarıda bedel ödemek bir yana ellerini kollarını sağlayarak geziyorlar.

Sözün özü olarak diyeceğimiz şudur: 6 Şubat’ta meydana gelen depremler, coğrafyamızın tanık olduğu ne ilk büyük deprem ne de son büyük deprem olacaktır. Depremin, ne zaman ve nerede meydana geleceği tam olarak bilinmemekle birlikte felakete dönüşmesini önlemek için ivedilikle hayata geçirilmesi gerekenler ayan beyan ortadır. Şehirlerimizi; ranttan uzak, insan hayatını önceleyen, yetkin mühendislik imkanlarından faydalanarak şehirlerimizi biran evvel, hızlıca, kararlılıkla deprem gerçeğine hazırlamamız gerekiyor.

Bu düşünceler ve duygularla birlikte 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyor, aynı ihmaller nedeniyle bir daha aynı acıları yaşamamak için kaybedecek tek bir günümüzün bile olmadığına vurgu yapıyoruz.”

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