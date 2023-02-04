Yavuz Özcan Parkı’na metal korkuluk

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yavuz Özcan Parkı’ndaki ahşap korkulukların kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılarak tahrip edilmesi sonucu metal korkuluk monte ediyor.ANTALYA (İGFA) - Beydağları ve Akdeniz manzarası ile ziyaretçilere eşsiz bir Antalya manzarası sunan kentin en güzel parklarından Yavuz Özcan Parkı’nda son günlerde belirsiz kişiler tarafından ahşap korkulukların kırılarak tahrip edilmesi sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Muratpaşa İlçesi’ndeki Yavuz Özcan Parkı’nda ahşap korkulukların sık sık tahrip edilmesi ve yakılması üzerine vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi’ne başvurdu. Gelen talepler üzerine Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi hemen harekete geçti. Ekipler, ahşap korkulukları yerinden sökerek yerine metal korkulukların monte çalışmasına başladı. Çalışmalar kapsamında vatandaşların güvenliği için park boyunca 480 metre metal korkuluk monte edilecek. Deniz Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk, parka verilen zarardan dolayı çevre sakinlerinin rahatsız olduğunu bu yüzden taleplerini Büyükşehir Belediyesine ilettiklerini ve hızlı şeklide çözüme kavuştuğunu söyleyerek, “Metal korkuluk hem daha güvenli hem de daha güzel bir görünüm sağladı. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” diye konuştu.