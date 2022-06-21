Yavaş'tan afet bilgilendirme raporu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, bir haftadır başkentte yaşanan şiddetli yağışların sonuçları ve belediyenin çalışmalarını içeren raporu paylaştı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Afet Bilgilendirme Raporu'nu sundu.

Başkan Yavaş, son üç yılda belediyenin enerji giderlerinin 500 milyon liradan 2 milyar liraya çıkmasına ve Ankaralı'nın kullandığı su fiyatını yarı yarıya düşürmelerine rağmen, kentin altyapısına 2 kat daha fazla yatırım yapıldığını açıkladı.

2019 yılından bu yana Ankara’da sel açısından kritik bölgelerde 102 adet yağmur suyu hattı çalışması yapıldığını belirterek, “Bir yılda düşen ortalama yağış miktarının yarısı kadar 5 günde yağış aldık. Buna rağmen, altyapı yatırımı yaptığımız 102 bölgenin neredeyse tamamında sorun yaşamadık. Yeni yapılan hiçbir altgeçitte su taşkını gerçekleşmedi. 2005 – 2018 yılları arasında suyun metreküp fiyatı ortalama 1.6 dolardı; yani bugünün parasıyla tonu 28 liraya su satıldı. ASKİ’nin milyarlarca lirası Fen İşleri’nin yatırımlarına aktarılırken, kendi yapması gereken altyapı yatırımları sürekli ötelendi. Biz ise bugünkü koşullarda 0.7 dolara temiz suyu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" diye konuştu.

Yavaş, "Yıllarca ihmal edilen projeler. Bunlar ASKİ’nin olmazsa olmaz projeleriydi. Biz bu projelerin birçoğunu yaptık ya da yapıyoruz" dedi.

https://twitter.com/ankarabbld/status/1539185846028582913

“DERELERİN ÜSTÜ KAPATILDI”

Ankara’da 5 günde, yıllık yağışların yarısı kadar yağış yaşandığını kaydeden Yavaş, kendisinden önceki belediyecilik hatalarından ve iklim krizinin etkilerinden bahsederek, “Derelerin üstleri imara açıldı. Kentimizde artık su, bu yanlış uygulamalar neticesinde toprakla buluşamaz halde. Çarpık kentleşme tercih edilip, müteahhitlerin gözü doymaz para hırslarına hizmet edildi" dedi.

Ankara’da geçmişte 27 adet derenin üstünün tamamen ya da kısmen kapatıldığını belirten Yavaş, Devlet Su İşleri’nin 2013 yılında Ankara’daki sel taşkınlarına karşı riskli olan 16 bölgede yapılması gereken çalışmaları ABB’ye bildirdiğini ancak dönemin yönetimi tarafından hiçbir çalışmanın yapılmadığnı kaydetti.

Hatırlanacağı gibi Ankara’da 4 kişi yağışlar sebebiyle hayatını kaybetmişti. https://twitter.com/mansuryavas06/status/1539164364061741056