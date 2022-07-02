Yatlar 26 milyar dolara yelken açtı

Dünya yat kiralama pazarı, pandemi nedeniyle 2021'de 16,9 milyar ABD dolarında kaldı. Ancak pandemi sonrası yeniden hareketlenen sektörün, 2027 yılına kadar 26,5 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Yat kiralama platformu teknetatili.com CEO'su Kıvanç Çetinkaya, pandemi sonrasında yeniden demir alan küresel yat kiralama pazarının büyüme trendleri ve pazar tahmini hakkında şu bilgileri verdi:

TÜRKİYE VE İTALYA LİDERLİĞİNİ KORUYACAK

“Coğrafi olarak Avrupa'nın küresel yat kiralama pazarına liderlik etmesi bekleniyor. Avrupa'da Türkiye ve İtalya gibi ülkelerin 2020'de yüzde 48 olan hakimiyetini korumaya devam edeceği tahmin ediliyor. Avrupa'daki yat kiralama pazarının, bölgenin deniz taşıtları için çok sayıda lisansa sahip olması ve önemli miktarda zengin turist akını olması nedeniyle olumlu bir görünüme sahip olması öngörülüyor.

Bu arada, yat kiralamayı tercih eden yüksek gelirli bireylerin artmaya devam etmesi nedeniyle Asya Pasifik'in yüzde 24'lük bir büyüme oranı göstermesi hedefleniyor. Tüketiciler denizlerde daha uzun süre yelken açmak için uzun menzilli yatlar aradığından, bu eğilim özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinde belirgindir. Covid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamalarının bu pazara özellikle popüler sahil şeritlerinde destek vermesi bekleniyor.

KİLİT OYUNCULAR

Önemli kilit oyuncuların güçlü mevcudiyeti, turizm için gelişmiş sahil şeritleri ve yat kiralama için turizm şirketleriyle devam eden iş birliklerinin bölgesel pazarın canlılığını koruması bekleniyor. Küresel yat kiralama pazarında faaliyet gösteren kilit oyuncular; Dream Yacht Charter, Fraser Yacht, Boatbound Inc., Charter Yachts Australia, Mertello Fairline Yacht, CharterWorld LLP ve Thai Charters.

MOTORYATLAR YELKENLİLERE GÖRE DAHA ÇOK TERCİH EDİLECEK

Küresel yat kiralama pazarı, motor yatlar ve yelkenli yatlar sunuyor. Hız avantajı, bu segmentte son yıllarda dikkat çekici bir ilgi gördü. Motoryatlar, turistlerin istenilen hızda gezinmesine olanak vererek, onlara daha kısa sürede daha fazla yeri gezme şansı veriyor. Öte yandan, sığ ve dar geçitlerde manevra yapmak üzere tasarlanan motoryatların, 2021 ve 2027 yılları arasında yelkenli yatları geride bırakması bekleniyor.

Bir motor yat; yelkenli muadili daha niş bir spor keyfi deneyimi için kullanılırken, son kullanıcıya güvenli bir keşif yolu sunuyor. Bununla beraber, daha geniş güverte alanı, grup rezervasyonlarında cezbetmeye devam ederken, segment için önemli bir itici faktör haline geldi.”