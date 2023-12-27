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Yatırımlarla Konya Ereğli'nin çehresi değişti

GÜNDEM 27.12.2023, 10:08
Yatırımlarla Konya Ereğli'nin çehresi değişti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tarihi Ereğli Kent Meydanında devam eden 100 dükkânın cephe sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ve Karapınar’da çeşitli ziyaretlerde ve yatırım incelemelerinde bulundu.

Başkan Altay, Ereğli ziyareti kapsamında ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Kent Meydanı’nda yürütülen 100 dükkanın cephe sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyerek projede gelinen son durum hakkında bilgi aldı.
Konya’nın merkez dışındaki en büyük ilçesinin son yıllarda büyük bir değişimine ve dönüşümüne şahitlik ettiklerini ifade eden Başkan Altay, “Tarihi Kent Meydanı’ndaki iş yerlerinin ihyası da bu dönüşümün en önemli parçalarından. Yaptığımız yatırımlarla Ereğli’mizin adeta çehresini değiştiriyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayında başlattığımız dönüşüm projesinde sona yaklaşık. İlçemize değer katacak bu dönüşüm projesi esnafımız için hayırlı olsun” dedi.

“EREĞLİ’DE EN İYİ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ”

Daha sonra AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Başkan Altay, göreve yeni başlayan AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Erol’a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Önümüzdeki Mart ayında yapılacak seçimlerle ilgili konuşan Başkan Altay, “Hedefimiz tüm ilçeleri kazanabilmek. Sahada Cumhur İttifakı’nın adayı için çalışacağız. 5 yıldır Ereğli için yüzme havuzundan cephe sağlıklaştırmasına kadar önemli işler yaptık. Söz verdiğimiz işleri yapmak için de çaba sarf ediyoruz. Burada teşkilatımız yenileniyor. Ben başkanımızın şahsında tüm yeni görev alacaklara teşekkür ediyorum. Beraber el ele bir seçim çalışması yürüteceğiz. Merkez dışındaki en büyük ilçemiz Ereğli. Ereğli’de en iyi sonucu almak istiyoruz. Dün hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Start verildiği tarihten itibaren kapı kapı dolaşarak davamızı anlatmaya ve Konya’da en yüksek oyu almaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Parti teşkilatının ardından göreve yeni atanan Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat’a da hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Altay, Uzun Çarşı esnafına hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti.

BAŞKAN ALTAY KARAPINAR’I ZİYARET ETTİ

Ereğli’den sonra Karapınar’a geçen Başkan Altay, ilk olarak Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka’yı ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Daha sonra Belediye Başkanı Yaka ve AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin’le birlikte İnönü Caddesi’ndeki esnafa da hayırlı işler dileyen Başkan Altay, vatandaşlarla sohbet etti.

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