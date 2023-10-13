Yatırım rekortmeni Kayseri Büyükşehir'e ek bütçe

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşiminde 32 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne 2 milyar 500 milyon TL ek bütçe verilmesi talebi kabul edildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, 32 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

BÜYÜKŞEHİR’E 2,5 MİLYARLIK EK BÜTÇE

Meclis üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne 2 milyar 500 milyon TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan Bütçe ve Komisyon Raporu’nu görüştü. Talep, meclis üyelerince kabul edildi.

3 İLÇE BELEDİYESİNE TOPLAM 472 MİLYON TL’LİK EK BÜTÇE

Ayrıca gündem maddeleri arasında yer alan Melikgazi Belediyesi’ne 450 milyon TL, Felahiye Belediyesi’ne 12 milyon TL ve Özvatan Belediyesi’ne 10 milyon TL ek bütçe verilmesine ilişkin komisyon talebini görüştü. Talepler, meclis üyelerince kabul edildi. Bu kapsamda, Melikgazi, Felahiye ve Özvatan ilçe belediyelerine toplam 472 milyon TL’lik ek bütçe verilmesi kararlaştırılmış oldu. Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkanvekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

KAYSERİ, KENDİ REKORUNU KIRDI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, “Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi” kapsamında 2021 yılındaki yüzde 61.31’lik oranı daha da artırarak 2022 yılında yüzde 62.43’lük oran ile 30 büyükşehir arasında ilk 2 sırada yerini almıştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirleri bir kez daha geride bırakmıştı.

KAYSERİ, ÜST ÜSTE İKİ KEZ YATIRIM LİDERİ OLMUŞTU

2020 yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçları’na göre 30 büyükşehir belediyesinin kesin hesaplarının değerlendirilmesi sonucunda toplam harcamasının yüzde 59.04’lük kısmını yatırıma ayırarak birinci olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı yatırım gideri performansında da yüzde 61.31’lik oranla lider olmuştu.