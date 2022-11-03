Son Dakika

Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'ndan şefkat ziyareti

GÜNDEM 03.11.2022, 18:20
Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'ndan şefkat ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, "BM, nüfusunun yüzde 10'u 65 yaşın üzerinde olan toplumları, yaşlı toplum olarak kabul ediyor ve biz artık Türkiye olarak bu kategoriye girmiş bir ülkeyiz." dedi.ANKARA (İGFA) - TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, huzurevi ve şefkat evi ziyareti gerçekleştirdi.

Komisyon Başkanı Kaya ve komisyon üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Rüzgarlı Şefkat Evi ve Seyranbağları Huzurevi'nde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Rüzgarlı Sokak'taki şefkat evini ziyaret eden heyet, burada Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı'dan bilgi aldı.

Daha sonra Seyranbağları Huzurevi'ne geçen komisyon üyeleri, yaşlılarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Komisyon, Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit ve Huzurevi Müdürü Nurhan Yeşilyurt'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Komisyon Başkanı Erol Kaya, komisyon olarak bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri ve kurum temsilcilerini dinlediklerini belirterek, "Türkiye'de yapılan çalışmalara ilişkin aşağı yukarı zihnimizde bir çerçeve oluştu. Buradan yola çıkarak dinleyemediğimiz Türkiye'de faaliyette bulunan bütün kurumlarımızın tamamına bir yazı yazarak, çalışmalarını ve bize önerilerini aldık. Artık raporumuzu yazmaya başladık, yavaş yavaş raporumuz şekilleniyor." dedi.

Türkiye'nin yaşlı nüfus gerçeği ile yüzleşmesini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaşlılık sorunu, milli bir sorun ve bu sorunun güçlü bir şekilde hissedilmesiyle ilgili bir çalışmayı tamamlamaya çalışıyoruz. BM, nüfusunun yüzde 10'u 65 yaşın üzerinde olan toplumları yaşlı toplum olarak kabul ediyor ve biz artık Türkiye olarak bu kategoriye girmiş bir ülkeyiz. Sinop gibi Kastamonu gibi yaşlı nüfusunun çok olduğu şehirlerimiz, Hakkari, Şırnak gibi de nüfusu çok genç olan şehirlerimiz var. Ama bir gerçek var ki Türkiye'nin yaşlılık gibi bir sorunu var. Daha doğrusu ömrün uzadığı, doğurganlığın azaldığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Verilerimizi sağlıklı bir şekilde elde etmek ve hükümetimize özellikle bir yol haritası niteliğinde raporu sunmak istiyoruz. Türkiye, 2023 seçimlerine giderken, bütün siyasi partilerimiz kendi seçim beyannamelerini hazırlarken, güçlü bir şekilde, bütün milletvekillerimizden de benim beklediğim bu, kendi gündemlerine bunu alması ve Türkiye gündemine daha güçlü bir şekilde gelmesini sağlamak olacaktır."

Türkiye'de 8 milyon yaşlı bulunduğunu hatırlatan Kaya, 45-65 bandında ise 19 milyon kişi bulunduğunu bildirdi.

Yorumlar (0)
13
sisli
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 13 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 13 15
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Rizespor 11 18
6. Pendikspor 10 18
7. Samsunspor 11 17
8. Manisa FK 10 16
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 11 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 13 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Girona 13 13
13. Mallorca 12 13
14. Almeria 12 13
15. Getafe 12 13
16. Espanyol 12 11
17. Celta Vigo 12 11
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4