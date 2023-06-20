Yasadışı yollarla avlanan deniz patlıcanları denize salındı
Aliağa Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbar üzerine İlçe Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Aliağa ilçesindeki ihbar, Samurlu Mahallesi Oto Sanayi Sitesinde yasadışı 17 bidon içerisinde yaklaşık 900 kg canlı deniz patlıcanı olduğu yönündeydi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler ihbara söz konusu 17 bidon canlı deniz patlıcanına el koydu.
Deniz patlıcanları Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezi Komutanlığı'na götürerek türün ve deniz ekosistemi dengesinin korunması amacıyla denize geri salındı.
Deniz patlıcanlarını bulunduran kişiler hakkında da hukuki işlemler başlatıldı.
15 Nisan - 31 Ekim tarihleri arasında, deniz patlıcanı avcılığının yasak olduğu dönemde yasadışı yollarla canlıları avlayan ilgili şahıslara idari yaptırım cezası uygulandı.
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