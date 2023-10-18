Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçamadılar!

Edirne'de 6'sı FETÖ mensubu 9 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışan 9 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, TEM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen istihbari çalışmalar doğrultusunda, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi tespit edildi. Operasyonda, 6'sı FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan, 2'si kasten adam öldürme suçlarından aranan ve 1 yabancı uyruklu düzensiz göçmen olmak üzere toplam 9 kişi yakalandı.

Şahıslar, adli işlemleri için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.