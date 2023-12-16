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Yasa dışı içkiye jandarma darbesi
GÜNDEM 16.12.2023, 15:43
Yasa dışı yollarla piyasaya kaçak içki sürmeye çalışanlara Adıyaman İl Jandarma ekipleri geçit vermedi.Adıyaman Sanal Haber( ADIYAMAN İGFA)
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 'Sahte ve Kaçak İçki' operasyonları gerçekleştirdi.
Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, "Bin 138 litre kullanıma hazır el yapımı şarap, 20 litre etil alkol, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiş olup, H.G., A.H. ve M.İ. isimli şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
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