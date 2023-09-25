Yasa dışı avcılığa eş zamanlı çapraz denetim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları, balıkçı gemileri ve yol güzergâhlarında bugün itibarıyla çapraz ve eş zamanlı denetimlerin başlatıldığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili yıl boyu aralıksız rutin denetimler yapıldığını anımsatarak, kuralsız ve küçük boyda balık avcılığının ve satışının önlenmesi için çapraz ve rutin denetimler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Yumaklı “Çapraz denetimler kapsamında komşu il müdürlüklerimiz ortak hareket ederek daha geniş bir sahada yasa dışı avcılıkla mücadele ediyor." bilgisini aktardı.

Bakan Yumaklı, rutin denetimlerin dışında 81 ilde bugünden itibaren karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları, balıkçı gemileri ile yol güzergâhlarında il tarım ve orman müdürlüklerinin ve ilgili kolluk kuvvetlerinin iş birliğinde eş zamanlı ve çapraz denetimler yapılacağını duyurdu.

29 Eylül Cuma günü gece yarısına kadar sürecek denetimler dışında yasa dışı su ürünleri avcılığına ve satışına ilişkin şikâyetlerin de anlık olarak değerlendirileceğini kaydeden Bakan Yumaklı, “Vatandaşlarımız da şikâyetlerini her zaman il/ilçe müdürlüklerimize iletebilirler. Bu şikâyetler anlık olarak değerlendiriliyor. Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında rutin denetimlerimiz av sezonu boyunca da kararlılıkla devam edecek" diye konuştu.