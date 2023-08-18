Yaş üzümde 200 milyon dolar aşılacak

Ege’nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden Sultani cinsi sofralık çekirdeksiz üzümde Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bağlardan toplanan ilk ürünler ihracat yolculuğuna çıktı. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde hasat başladıİZMİR (İGFA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği organizasyonunda, Türkiye'nin üzüm ambarı Manisa Alaşehir’de "Sultaniye Üzüm Hasat Töreni " gerçekleştirildi.

Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği tarafından Alaşehir'de hasadı yapılan çekirdeksiz Sultaniye üzüm için üretici İsmail Özer'e ait bağda kesim töreni düzenledi.

Törene Alaşehir Kaymakamı Sayın Alper Faruk Güngör, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Metin Öztürk, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sayın Musa Akkaynak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Türkmen Türkmenoğlu, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Vural Güleç, Sadık Demircan, Vildan Akgedik, Kenan Unat, Tolga Selim Kağan ve üreticiler katıldı.



Aynı zamanda Uçak Kardeşler işletmesinde Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyesi Sayın Ali Uçak iş yerinde ziyaret edilerek, üzüm yüklü TIR'ları hep birlikte ihracata uğurladık.

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, “Manisa ve Alaşehir üzüm üretiminde marka sembol olmuştur. 900 bin dönüm alanda üretim yapılmaktadır. Bu sene de ürünlerimizi ihracata göndererek üreticimizin yüzünü güldüreceğiz. Güzel bir sezon olmasını diliyorum.” dedi.

ÜRETİMDE DÜNYADA 6'NCI SIRADAYIZ

Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Sadece Manisa'nın değil Türkiye'nin en önemli tarım ihraç ürünlerinden olan, tadı ile dünyaya nam salmış Sultaniye çeşidi sofralık üzümün sezonuna büyük bir heyecanla başlıyoruz. Yıllık 2 milyon tona yakın sofralık üzüm üretimi yapıyoruz ve üretimde dünyada 6'ncı sırada yer alıyoruz. Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ilçelerimizi, Dadallı Köyünü kapsayan bu geniş üretim bölgesinde başta üzüm olmak üzere birçok meyve sebze yetiştiriliyor. Birçok ihracatçımız da burada yoğun bir şekilde ihracat gerçekleştirerek ülkemize önemli bir döviz katkısı sağlıyorlar. 2022 yılında 224 bin ton ihracat ile dünyada 10'uncu sırada yer aldığımız sofralık üzümün yüzde 60'ını Sultaniye cinsi üzüm oluşturuyor. 2022 yılında 176 milyon dolar sofralık üzüm ihracatı gerçekleştirdik. 2023 yılında, 2021 yılında yakaladığımız 200 milyon dolar barajını aşacağımızı inanıyorum. Taze sofralık üzüm ve kurutulmuş üzümde de toplam 600 milyon dolar ihracat gerçekleştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.