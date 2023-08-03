YAŞ üyeleri Ata'nın huzurunda

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı öncesi Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. ANKARA (İGFA) - YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Erdoğan, mesajında "Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatı alinizi ve kahraman şehitlerimiz rahmetle anıyor, 2023 yılı Şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye, yakın çevresinde yaşanan çatışmalara ve gerilimlere rağmen bölgesinin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Milletimize söz verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, gelecek nesillere daha müreffeh, daha itibarlı ve huzurlu bir ülke teslim etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Bu mücadelemizde en büyük güç kaynağımızı yüksek vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleriyle milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oluşturuyor. Bugünkü şura toplatışında alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ İSİMLER YAŞ'TA

Yüksek Askeri Şura'da, yeni kuvvet komutanlarına veya mevcut komutanların görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına da karar verileceği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ilk kez katılacağı toplantıya daha önce Genelkurmay Başkanı sıfatıyla YAŞ üyesi olan Yaşar Güler de masaya bu kez Milli Savunma Bakanı olarak oturacak.

YAŞ'ta alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.