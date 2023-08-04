YAŞ kararları 'Resmi'leşti!

Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda (YAŞ) alınan terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandıANKARA (İGFA) - Dünkü YAŞ toplantısı sonrasında açıklanan terfi ve atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerindeki 25 general ile 7 amiral ve 63 albay da 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

YAŞ toplantısında alınan ve Resmi Gazete'de terfi ve atama kararlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.