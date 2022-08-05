YAŞ kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra kararlarını onayladı. Atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşüldüğü Yüksek Askerî Şûra kararlarını onayladı.

Atama kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

YAŞ ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden şekillendi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu yıl itibarıyla hem yaş haddini, hem de görevdeki bekleme süresini doldurmuştu ancak 13 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre genelkurmay başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek.

Söz konusu atama kararlarının tam listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.