Yarıyıl için son ders zili çaldı

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erecek. 19 milyondan fazla öğrenci için son ders zili, iki haftalık yarıyıl tatili için çalacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde 12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi bugün çalacak ders zili ile sona erecek.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere karne heyecanı yaşayacak.

'KIŞ OKULLARI' HAYATA GEÇİRİLİYOR

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, hafta içerisinde geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda, ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin bugün karne almasının ardından 21 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne alacağı iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.