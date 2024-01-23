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Yarın deprem olacağını bilseniz bugün ne yapardınız?

GÜNDEM 23.01.2024, 09:29
Yarın deprem olacağını bilseniz bugün ne yapardınız?

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen iki büyük depremle sarsılması, bütün vatandaşlarımızı depreme karşı daha hazırlıklı olmaya itmişti. Peki geçen bir yılın ardından vatandaşlarımız depreme hazırlıklı mı?Mehmet TOPRAK / Rüstem PEHLİVANLAR / HERKES DUYSUN-

ADIYAMAN (İGFA) - Türkiye geçtiğimiz yıl, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Hatay olmak üzere 11 ilimizi ve milyonlarca vatandaşımızı etkileyen depremler, çevre ülkelerde de hissedilmiş ve kayıplara sebep olmuştu. 

Türkiye geçtiğimiz yıl, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Hatay olmak üzere 11 ilimizi ve milyonlarca vatandaşımızı etkileyen depremler, çevre ülkelerde de hissedilmiş ve kayıplara sebep olmuştu. 

Resmi rakamlara göre bu depremler dolayısıyla 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik, on binlerce vatandaşımız ise yaralandı.

Deprem Türkiye’yi ekonomik olarak da etkiledi ve uzmanlar tarafından depremin Türkiye’ye maliyetinin 150 milyar doları bulabileceği öngörülüyor.

Öte yandan depremin şüphesiz en zor tarafı, vatandaşın psikolojisine olan etkisi. Depremden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenenler başta olmak üzere ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine herkesin deprem ile ilgili kaygıları bu süreç itibariyle derinleşti. Vatandaşlarımız geçmişe nazaran daha özenli, daha dikkatli, daha duyarlı ve depreme daha hazırlıklı olmaya çalıştı. 

Peki bu duyarlılık ve hazırlık devam ediyor mu? Herkes Duysun ekibi olarak depremden en büyük zararı gören illerden biri olan Adıyaman’da depremzede vatandaşlarımıza mikrofon uzattık ve sorduk: Yarın deprem olacağını bilseniz bugün ne yaparsınız? Depreme hazırlıklı mısınız? Söz vatandaşta…

Deprem sürecinin kendileri için çok zorlu geçtiğini belirten vatandaşlar, aynı şeyleri tekrar yaşamak istediklerini kaydederek, uzak bir memlekete gitmek isteyeceklerini söylediler.

Aynı senaryonun tekrar yaşanmaması için ulaşabildiği herkesi uyaracağını belirten bir vatandaşın yanı sıra bazı vatandaşlar ise sevdiklerine sarılacaklarını ve onlarla birlikte depremden etkilenmeyeceklerini düşündükleri bir yere gideceklerini ifade ettiler.

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