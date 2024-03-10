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Yarım asırlık hayalde ilk sürüş tamam

GÜNDEM 10.03.2024, 11:47
Yarım asırlık hayalde ilk sürüş tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin yarım asırlık hayali Kartepe Teleferik Hattı’nı tamamladı. Başkan Büyükakın’ın katılımıyla ilk sürüş gerçekleştiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Bölgesi’nde turizmi canlandırmak için büyük bir adım attı.

Kartepe Teleferik Hattı’nın bugün düzenlenen bir programla ilk sürüşü gerçekleştirildi.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Vali Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Veysal Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, daire müdürleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

“VİZYON HİZMETİ”

Kocaeli’nin yarım asırlık hayalini gerçek kılan Kartepe Teleferik Hattı ilk sürüş programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın mutluluğunu,  “Sonunda o çok konuşulan ama yapılamayan teleferik hattını yaptığımız için çok mutluyum. Bazı şeyler şehrin hafızasına girmeli. Kartepe’de böyle bir hattın hizmete girmesi hiç şüphesiz bir vizyon” şeklinde ifade etti.

Kuzuyayla’da yapılacak tesislerin önümüzdeki yıla kadar tamamlanacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “Telesiyej ve kayak pistlerimiz için ihaleye çıkacağız. Kuzuyayla meydanın geçtiğimizde telesiyej transfer noktası ile zirveye ulaştıracağız. Mavi pist seviyesinde olacak. Daha çok amatörlerin ve başlangıç seviyesindeki kayakçıların kullanacağı pistler olacak. Toplamda 3 telesiyej ve 4 kayak pisti olacak. Bölgeyi 365 gün çalışacak bir yer haline getireceğiz” diye konuştu.

25 MART’TA AÇILACAK

Bugün bir açılışı değil ilk sürüşün başlatıldığını söyleyen Başkan Büyükakın,“Bu açılış değil, sürüşü başlatacağız. İnce işlerin tamamlanmasıyla 25 Mart’a halkın kullanımına açılacak. 25 Mart ile 15 Nisan arası teleferiğimizi vatandaşımız ücretsiz kullanacak. Gerçekten çok duygulandım ve çok heyecanlıyım” dedi.

AK Parti Milletvekili Sadettin Hülagü ise konuşmasında Kocaeli’nin turizm kaderini değiştirecek önemli bir yatırımı hayata geçiren Başkan Büyükakın ve Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik etti. Bir diğer konuşmacı Vali Seddar Yavuz da “Bu şehrin valisi olarak böylesine gurur duyulacak bir projenin gerçekleşmesinin sevincini yaşıyorum. Herkesin bildiği gibi biz Kocaeli’ni bilim, sanayi ve inovasyon şehri olarak tanımlıyoruz. Ama kültür ve turizm şehri özelliğini de eklememiz lazım. Kocaeli’nde 2 milyon 300 bin geceleme yaşandı. Bunun 400 bini yabancı uyruklu. Bu teleferik hattı ile yerli ve yabancı turistlerin buraya geleceğini göreceğiz. Bu projeye emek veren tüm kardeşlerimizi kutluyorum” diye konuştu.

“HİÇBİR AĞAÇ KESİLMEDİ”       

Teleferik hattı hakkında teknik bilgiler veren Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Fatih Gürel, projeyi ekstra maliyetler göze alınarak ve hiçbir ağaç kesmeden gerçekleştirdiklerini belirtti. Gürel, “Güvenlik açısından iki ayrı yolcu tahliyesini en yakın istasyona yapacak şekilde ürettik. Halat atma nedeniyle sistem duruyor. Bu nedenler direklere halat detektörleri koyduk. Kabinler, kamera, bas konuş, yangın alarm detektörleri bulunuyor. Acil durumlarda müdahaleyi ön görüyor. Renklerimiz yeşil-siyah oldu” dedi.

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