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Yargıtay ailesinden Kayseri'ye tam not

GÜNDEM 27.12.2022, 08:15
Yargıtay ailesinden Kayseri'ye tam not

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve yüksek yargı üyeleri Kayseri’nin tarihini, kültürünü ve lezzetlerini tanıdı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), Yargıtay ve Kayseri Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenen ‘Ticaret Hukuku Sempozyumu’ için Kayseri’ye gelen Yargıtay üyeleri tarihi ve turistik mekanları yakından tanıma fırsatı buldu.

TOBB ve Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen kültür gezisine Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Hukuk Genel Kurulu üyeleri, tetkik hâkimleri ve eşleri, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun katıldı.

Yargıtay Üyeleri eşleriyle birlikte ilk olarak Anadolu tıbbın doğuşu olarak kabul edilen 816 yıl önce Dünyadaki ilk tıp okulu olan Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Darüşşifası’na geçti. Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmet veren tarihi mekanda bulunan eserleri yakından inceleyen Yargıtay üyeleri burada yetkililerden bilgiler aldı. Müze ziyaretinde Yargıtay yetkileri, ellerine aldıkları çekiçle gümüş zikkeler bastı.

Yargıtay Bakanı Akarca ile beraberindeki heyet daha sonra bir ömre unutulmayacak eserler sığdıran Mimar Sinan'ın memleketi Kayseri'de ayakta kalan tek eseri Kurşunlu Cami’yi gezdi.

Kültür gezisinde Cumhuriyet Meydanına geçen heyet, burada Tarihi Saat Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Tarihi Kayseri Kalesine geçen heyet burada yetkilerden bilgiler aldı. Arkeoloji Müzesine geçen heyet, burada bulunan eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile beraberindeki heyet, Kazancılar Çarşısına geçerek pastırma ve sucuk satışı yapan esnafı ziyaret etti. Başkan Akarca ile Başsavcı Şahin, esnaf ziyaretinde pastırma doğrayarak hünerlerini de sergiledi.

Esnaf ziyaretinin ardından heyet, Türkiye’nin en modern müzeleri arasında yer alan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ni gezdi. Başkan Akarca, Başsavcı Şahin ile KTO Başkanı Gülsoy, Ankara'daki Meclis'in taşınma ihtimaline karşı lise binasında hazırlanan Meclis kürsüsünü de inceledi. Kürsüde poz verdi.

Heyet gün içerisindeki programlarının ardından Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin türbesini ziyaret ederek dua etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kayseri ziyareti ile ilgili olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve protokol mensuplarına göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

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