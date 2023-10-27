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Yardımlar Gazze’ye Cansuyu oluyor

GÜNDEM 27.10.2023, 12:17
Yardımlar Gazze’ye Cansuyu oluyor

Gazze’deki partner kuruluşları aracılığıyla yüzlerce kişiye günlük sıcak yemek dağıtımı sürdüren Cansuyu Derneği, Türkiye genelinde bağışçılarına yaptığı çağrıyla sağlık, temiz su, gıda, kıyafet, battaniye gibi birçok kalem acil insani yardım malzemesininbölgeye ulaştırılması için çalışmalarını artırdı.İSTANBUL (İGFA) - İşgalci israil’in masum Filistinlilere yönelik sürdürdüğü katliam dünyanın gözü önünde günlerdirdevam ediyor. İşgalci israil, açık cezaevi haline getirdiği Gazze Şeridi’nin elektrik ve suyunu keserken bölgeye insani yardımların girmesini de engelleyip ağır ambargo uyguluyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Cansuyu Derneği, Gazze’deki partner kuruluşları aracılığıyla yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

HER GÜN YÜZLERCE GAZZELİYE SICAK YEMEK DAĞITILIYOR

Cansuyu, İşgalci israil’in hava bombardımanlarıyla vurduğu Gazze’deki faaliyetlerini partner kuruluşlar aracılığıyla sürdürüyor. Gazze Şeridi’ndeki hastane, okul, mülteci kampları ve camilere sığınarak hayatlarını idame ettirmeye çalışan binlerce Gazze’liye el uzatan Cansuyu Derneği, masum Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu pek çok başlıkta yardımlar yapıyor. Başta gıda yardımı olmak üzere çalışmalarını artırarak sürdürmeye çalışan Cansuyu Derneği, bölgenin en çok ihtiyaç duyduğu içecek su ve sıcak yemek dağıtımlarını Gazze’nin farklı noktalarında bulunan yüzlerce Filistinliye ulaştırıyor.

İşgalci israil, Gazze Şeridi’ndeki elektrik ve suyu kesmesi ile birlikte zor günler geçiren Filistinliler, ilaç, akaryakıt, içecek su, gıda, gibi acil insani yardımlara ihtiyaç duyuyor. Cansuyu Derneği, ‘Filistinli Kardeşlerimize Yardımlarımızı Yoğunlaştırdık’ başlığı ile bölgeye gönderdiği acil insani yardım malzemelerinin arttırıldığını belirtirken Türkiye genelinde yardımların toplanması için de vatandaşlara çağrıda bulunuyor. Gıda kolisi, sıcak yemek ve içecek su dağıtımının sürdürülmesi için ve yardımların farklı başlıklarda sürdürülmesi için vatandaşlarımızdan destek bekleyen dernek, bombardımanlara ve sahada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen masum Filistinlileri yalnız bırakmıyor.

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