Yardım tırlarına Kahramanmaraş'ta karşılama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’taki kurulan konteyner alanında yardım tırlarını karşıladı.Mehmet UZEL (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta sarsıntının ilk anından itibaren yardıma koşan Başkan Büyükkılıç, depremin 14’üncü gününde yine bölgede yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ TIRLARINA BAŞKANDAN SABAHIN İLK IŞIKLARINDA KARŞILAMA

Depremin meydana getirdiği hasarı gidermek, depremzedeleri gözetmek adına gece gündüz demeden gerek deprem bölgesinde gerekse Kayseri’de çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkezi Kahramanmaraş’taki Karacasu Konteyner Alanı’nda sabahın ilk ışıkları ile Kayseri’den gelen yardım tırlarını karşıladı.

MEHMETÇİK İLE DAYANIŞMA HALİNDE YARDIMLAŞMA

Hayırsever şehrin hayırsever belediyesi olarak bugüne dek yüzlerce yardım tırının bölgeye sevk edilmesini koordine eden Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş Karacasu Konteyner Alanı’nda karşıladığı yardım tırlarındaki yardım malzemeleri, kahraman ve fedakâr Mehmetçik’in desteği ile boşaltarak desteğini sürdürdü. Tırlardan indirilen ihtiyaç malzemeleri, dağıtılmak üzere yetkili birimlere teslim edildi.

Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hayırseverler şehri Kayseri’mizden yüzlerce tırı deprem felaketi yaşayan bölgelerimize sevk ettik. Bugün de yardım için seferber olan tırlarımızı Kahramanmaraş’ta karşıladık. Depremin ilk saatlerinden itibaren milleti için canla başla çalışan Mehmetçiklerimizin yardımlarıyla boşalttığımız ihtiyaç malzemelerini burada dağıtım gerçekleştirecek yetkili birimlerimize teslim ettik” diye konuştu.