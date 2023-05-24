Yaralı sansar yavrusuna Kütahya şefkati

Kütahya'da Dumlupınar Mahallesi’nde vatandaşlarımızın ihbarıyla bulunan yaralı sansar yavrusu, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından tedavi edildi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın her noktasında sahipsiz sokak hayvanlarına beslenmeden barınak teminine, tedaviden rehabilitasyona kadar her alanda sahip çıkan Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yaban hayvanlarına da şefkat elini uzatmaya devam ediyor.

Dumlupınar Mahallesi’nde vatandaşların ihbarıyla yaralı vaziyette bulunan sansar yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Muayenesi ve gerekli ilk müdahaleleri yapılan sansar yavrusu, veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi edildi.

Yaralı sansar yavrusu tedavisinin geri kalanı ve rehabilitasyonu için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne gönderildi.