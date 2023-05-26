Yaralı martıya Kocaeli şefkati

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, yaralı halde bulunan martının imdadına yetişti. Ormanya’da tedavi sürecine başlanan martı, iyileştikten sonra doğaya salınacakKOCAELİ (İGFA) - Sokak hayvanlarının korunması noktasında önemli çalışmalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaralı halde bulunan bir martının imdadına yetişti. Duyarlı bir vatandaş, İzmit’te yaralı halde olan ve uçamayan bir martı olduğu bilgisini Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ne iletti. Vatandaşın bu bilgisine kayıtsız kalmayan Büyükşehir, Zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, yaralı halde olan martıyı bulunduğu noktadan alarak, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü.

VİTAMİN VE MİNERAL DESTEĞİ

Ormanya’ya getirilen yaralı martı için hemen tedavi süreci başladı. Kanadından yaralanmış olduğu tespit edilen martıya gerekli operasyon veteriner hekimler tarafından yapıldı. Ardından martıya vitamin ve mineral desteği verilerek rehabilitasyon sürecine geçildi. Gözlem odasında bekletilen martı, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.