Yaralı Kara Leylek Kocaeli'de koruma altında
Kocaeli'de av tüfeğiyle vurularak yaralanan ve nadir görülen türlerden olan Kara Leylek, Ormanya’da koruma altına alındı.KOCAELİ (İGFA) - Tüfekle vurulmuş halde bulunan ve doğada ender görülen türlerden olan Kara Leylek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin Ormanya’ya getirdiği Kara Leyleğe ilk müdahale veteriner hekimler tarafından yapıldı.
RÖNTGENDE SAÇMA PARÇALARINA RASTLANDI
Ormanya’ya getirilen yaralı Kara Leylek için tedavi süreci başladı. İlk olarak kanadından yaralanmış olduğu tahmin edilen Kara Leyleğin röntgeni çekildi. Röntgende kanadının kırıldığı ve kanat içerisinde tüfekten çıkan saçma parçaları olduğu tespit edildi. Veteriner hekimlerin müdahalesi sonucunda saçma parçaları çıkartıldı.
Güçten düşen Kara Leyleğe operasyon sonrasında gerekli vitamin ve mineral desteği verilerek rehabilitasyon sürecine geçildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına salınacak olan Kara Leyleğin tedavi süreci bir müddet daha devam edecek.
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