Yapı Denetim’den açıklama: Yapı Denetim Sistemi iyileştirilmeli

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği, Kahramanmaraş depremi sonrası yapılan eleştirilerle ilgili açıklama yaparak, inşaat sektörü ve yapı denetim sisteminin iyileştirilmesi gerektiğini savundu.

ANKARA (İGFA) - Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği olarak tüm milletimize baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

Göçük altında kalan vatandaşlarımızın kurtarma çalışmalarının devam ettiği bu acılı günlerde kamuoyunda yapılan yanlış açıklamalar ve yürütülen linç kampanyasına karşı bazı açıklamaların yapılması zaruri olmuştur.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde cumhuriyet tarihimizin en büyük depremlerinden biri meydana gelmiştir.

Yaklaşık 9 saat sonra Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde çok büyük bir deprem daha meydana gelmiştir. Bu depremi yaratan fay hattının yeni keşfedildiği konusunun uzmanı yer bilimcilerin basındaki açıklamalarında yer almıştır.

Depremlerden 10 ilimiz ve milyonlarca vatandaşımız ciddi şekilde zarar görmüştür.

Bilindiği üzere Yapı denetim Kanunu 1999 Marmara depreminin ardından 2001 yılında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da 19 pilot ilde uygulamaya konmuştur.

2011 yılında itibaren ise tüm ülkemizde yürürlüğe girmiştir.

Mevzuat gereğince yapı denetim kuruluşlarının görevi Deprem Yönetmeliklerine göre hazırlanan projelerin sahada uygulanmasının sağlanmasıdır.

Deprem yönetmelikleri ise bugüne kadar ülkemizde kaydedilmiş depremleri referans alarak bunlara benzer depremlerde yıkılmayacak binaların tasarlanmasının sağlanmasıdır.

Ancak Kahramanmaraş’ta yaşadığımız depremler; referans alınan depremlerin çok üzerinde İVMELER yaratmıştır, önceki yaşadığımız depremlere benzememektedir.

Coğrafyamızda tarihte eşine rastlanmayan şekilde 2 deprem art arda yaşanmıştır.

1500 yıldır ayakta kalan Gaziantep kalesinin bu depremlerin ardından yıkılması felaketin boyutunu gözler önüne sermektedir.

Konuyla ilgili deprem yönetmeliği çalışmalarında yer alan Prof. Dr. Alper İlki hocanın 7 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan teke tek programında ‘İkisi de çok büyük deprem ve deprem yönetmeliğinde öngördüğümüz depremlerin üzerinde’ şeklinde açıklamaları olmuştur.

Ayrıca İTÜ hocalarından Prof. Dr. Pelin Gündeş Hoca’da aşağıda yer alan söylediklerimiz doğrulayan açıklamalar yapmıştır.

Referans aldığımız Deprem Yönetmelikleri binaların sadece bir depremde ayakta kalmalarına göre tasarım yapmaktadır. Hasar görmüş ve yorulmuş binaların 2. büyük depreme maruz kalması bugüne kadar rastlanmış bir durum değildir.

Malatya’da sosyal medyada ve basında sıkça konusu edilen sitenin ilk depremde yıkılmadığı ama 2. deprem meydana geldiğinde zemin katında hasar almış kolonların 2.depreme dayanamadığı görülmektedir.

Deprem yönetmeliklerinde yer alan ivmelerin çok üzerinde deprem etkisine maruz kalan, bunun üzerine 2. çok büyük depreme maruz kalan yapı denetimli binaların maksimum % 10’unun yıkılmış olabileceği Prof Dr Alper İlki hoca tarafından teke tek programında söylenmiştir.

Bu acılı günlerde konuya objektif bakmanın zor olduğunun farkındayız. Ama deprem yaşanan bölgedeki tüm binalar yenilenmiş olup yapı denetim hizmeti almış olsaydı, bugün bu büyüklükte bir felaketle karşı karşıya kalmayacaktık.

Herşeye rağmen kamuoyundan isteğimiz yapıların kalitelerinin arttırılması için sektörümüze emek veren,

Yapı denetim kuruluşlarının ve çalışanlarının

Yapı ve Zemin Laboratuvarlarının

Proje yapan mühendis ve mimarlarımızın

Şantiyelerde görev yapan şantiye şeflerinin

İdarelerde görev yapan meslektaşlarımızın

Özlük haklarının ve sıkıntılarının giderilmesi adına bize destek olmalarıdır.

Sektöre hizmet veren bu paydaşların emlak komisyonundan daha az ücret alması buna rağmen hizmet vermeye çalışılması kamuoyunda tartışılması gereken konuların başında yer almaktadır.

Bugün geldiğimiz noktada öncelikle vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına sahada olacağımızı bildirmek isteriz. Bu felaket atlatıldıktan sonra inşaat sektörünün ve yapı denetim sisteminin iyileştirilmesi adına dün söylediğimiz gibi yarında söyleyeceğimiz çok şey olacaktır.”